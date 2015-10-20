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FACUA advierte de la orden de retirada de cuatro modelos de cigarrillos electrónicos

Los productos afectados no son lo suficientemente resistentes al calor y al fuego.

FACUA.org
España-20/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada del mercado de cuatro modelos de dos marcas de cigarrillos electrónicos.

El problema en estos productos es que en el cargador, las partes metálicas accesibles y los circuitos primario y secundario no est&aacu

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