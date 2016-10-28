FACUA advierte de la retirada de Ikea del poste del sistema de almacenaje abierto Elvarli
La tensión del anclaje hace difícil o imposible fijarlo con la fuerza necesaria para evitar que se desprenda y se caiga.
FACUA.org
España-28/10/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción advierte de la retirada de Ikea de su poste Elvarli, que forma parte del sistema de almacenaje abierto del mismo nombre, por la insuficiente tensión de un anclaje suministrado por un proveedor, que hace difícil o imposible fijar el poste entre el