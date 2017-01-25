FACUA advierte de la retirada del mercado de la silla de playa Mysingsö de Ikea
La empresa ha detectado cinco incidentes de caídas o lesiones en los dedos por montaje incorrecto del tejido del asiento.
FACUA.org
España-25/01/2017
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