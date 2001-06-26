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FACUA advierte de que las piscinas andaluzas deben cumplir desde este año el Decreto que las regula

La Federación recuerda las medidas de seguridad, higiene y atención de reclamaciones que deben cumplir estos recintos.

FACUA.org
Andalucía-26/06/2001
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Dentro de su campaña de información y asesoramiento a los consumidores sobre sus derechos en vacaciones, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recuerda que el pasado febrero finalizó el plazo de adopción de las disp

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