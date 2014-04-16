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FACUA advierte de que liberalizar las ITV acabará con un servicio público básico para la seguridad vial

La asociación solicita que se fijen unas tarifas homogéneas entre las comunidades para garantizar que no suban los precios, en lugar de privatizar esta asistencia a los usuarios como estudia el Ministerio de Industria.

FACUA.org
España-16/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción avisa de las consecuencias negativas que puede generar la liberalización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que estudia el Ministerio de Industria. La asociación pide que se mantenga un servicio públi

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