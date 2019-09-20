FACUA advierte de que si no se cambian leyes y protocolos habrá otros casos como iDental y Magrudis
El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha criticado que "estallan escándalos sanitarios y nadie toma nota, nadie cambia las leyes, intensifica las inspecciones ni garantiza la transparencia"
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España-20/09/2019
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En la foto, la clínica de iDental en Córdoba. | Imagen: FACUA Córdoba.
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que si no se cambian las leyes y protocolos habrá otros casos como los de iDental y Magrudis.
El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha criticado que «estallan escándalos sanitario