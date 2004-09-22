FACUA advierte que el doble redondeo que aplica Vodafone a sus clientes con contrato incrementa el precio de las llamadas hasta un 38%
Al redondeo para facturar el primer minuto completo aunque las llamadas duren menos, la compañía une la facturación en fracciones de 30 segundos en sus planes de contrato.
FACUA.org
España-22/09/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que el doble redondeo que aplica Vodafone a sus clientes con contrato provoca un incremento en el precio de las llamadas que llega a alcanzar entre el 16 y el 38% en las que duran poco más de un minuto. Y es que adem&aa