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FACUA advierte que las compañías de móvil deben indemnizar a los usuarios por la avería de Blackberry

La asociación reclama cambios en la normativa ya que la cuantía es ridícula. Demanda a la empresa que en atención a sus clientes por los perjuicios causados acuerde con las compañías una indemnización seria y razonable.

FACUA.org
España-11/10/2011
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FACUA-Consumidores en Acción advierte a los usuarios de Blackberry afectados por la avería masiva que se produjo ayer en Europa, Oriente Medio y África que sus compañías de móvil deben asumir el pago de indemnizaciones por la paralización de sus di

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