FACUA advierte que las compañías de móvil deben indemnizar a los usuarios por la avería de Blackberry
La asociación reclama cambios en la normativa ya que la cuantía es ridícula. Demanda a la empresa que en atención a sus clientes por los perjuicios causados acuerde con las compañías una indemnización seria y razonable.
FACUA.org
España-11/10/2011
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