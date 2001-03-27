FACUA advierte que las piscinas andaluzas deben cumplir desde este año el Decreto que las regula
Más del 16% de las denuncias tramitadas por FACUA corresponden a irregularidades en estos dos sectores.
FACUA.org
Andalucía-27/03/2001
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El 16’4% de las denuncias tramitadas por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) durante el año pasado correspondieron a irregularidades en la compra o el alquiler de una vivienda. Por ello, FACUA ha iniciado la campaña Vivienda: A