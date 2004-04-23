FACUA advierte que las reformas de la UE en las ayudas al aceite de oliva y el algodón podrían provocar subidas de precios de los productos españoles
La Federación considera que establecer las ayudas en función de la superficie y no de la cantidad cosechada es una medida injusta y especialmente lesiva para los pequeños agricultores y para los que más trabajan la tierra.
FACUA.org
España-23/04/2004
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