FACUA advierte que los usuarios de móviles todavía no pueden cambiar de compañía conservando su número
Una resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones fijaba el 8 de octubre como fecha tope para que los operadores pusieran esta posibilidad a disposición de los usuarios.
FACUA.org
España-09/10/2000
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