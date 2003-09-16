FACUA advierte que Sylvan debe devolver el dinero a sus clientes ante el cierre de las academias
La empresa se compromete en sus contratos a devolver el dinero mediante una garantía de satisfacción. La marca Sylvan llegó a tener 130 academias en toda España. Tras la clausura de sus centros propios en Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid y Santander quedarán abiertas cerca de sesenta franquicias.
FACUA.org
España-16/09/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que Sylvan debe devolver el dinero a sus clientes ante el cierre de las academias de enseñanza de inglés e informática. Tal y como informa en su página web, www.sylvan.es, la empresa incluye una gar