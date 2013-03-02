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FACUA alcanza un acuerdo de colaboración con la asociación de consumidores francesa AFOC

Ambas asociaciones se comprometen a apoyar a sus respectivos socios cuando puedan surgir problemas con las empresas o Gobiernos de Francia y España.

FACUA.org
Europa-02/03/2013
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FACUA ha alcanzado este 1 de marzo un convenio de colaboración con la Asociación Fuerza Obrera Consumidores de Francia (AFOC, Association Force Ouvrière Consommateurs, en francés).

Este acuerdo tiene como objetivo la promoción de las relaciones d

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