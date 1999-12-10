FACUA alerta a los usuarios para que eviten acudir a cotillones de Fin de Año ilegales
La Federación denuncia una peligrosa dejación de responsabilidades de los ayuntamientos.
FACUA.org
España-10/12/1999
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) alerta a los usuarios que se disponen a comprar invitaciones para fiestas de Fin de Año ante el peligro que suponen los cotillones ilegales, en los que no existen garantías sobre la seguridad