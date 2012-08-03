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FACUA alerta de estafas por Internet en anuncios de alquiler de viviendas para las vacaciones

La asociación recomienda no pagar por adelantado sin verificar que el arrendador es el propietario del inmueble.

FACUA.org
España-03/08/2012
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de intentos de estafa mediante webs de anuncios clasificados donde se ofertan pisos de alquiler para las vacaciones.

Una vez el consumidor se interesa por el inmueble, los supuestos propietarios exponen diversos problemas para enseñarles la

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