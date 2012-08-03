FACUA alerta de estafas por Internet en anuncios de alquiler de viviendas para las vacaciones
La asociación recomienda no pagar por adelantado sin verificar que el arrendador es el propietario del inmueble.
FACUA.org
España-03/08/2012
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