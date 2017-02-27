Más noticiasEl fabricante está avisando a los propietarios de las unidades afectadas

FACUA alerta de la llamada a revisión de las Yamaha MT03 y YZF-R3 por un fallo en el depósito de gasolina

Una anomalía detectada en la soldadura del recipiente podría provocar una fuga y elevar así el riesgo de incendio en la motocicleta.

FACUA.org
España-27/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de una llamada a revisión en España de las motocicletas Yamaha MT03 y YZF-R3 debido a un defecto en el depósito de combustible.

En concreto, se trata de una anomalía detectada en los puntos de soldadura y ensamblaje del

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