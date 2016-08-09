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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Vivaro por un defecto en el volante

La pieza podría sufrir grietas que dejasen al vehículo sin maniobrabilidad lo que podría provocar un accidente.

FACUA.org
España-09/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos comerciales Opel Vivaro A fabricados entre 2012 y 2014, por un defecto en el volante. Debido a la falta de conformidad potencial en el proceso de fundición del cubo del eje del volante, esta

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