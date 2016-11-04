FACUA alerta de la llamada a revisión de los Seat Mii por un fallo en el ensamblaje del techo panorámico
El embellecedor frontal puede no haberse pegado de forma segura y existe riesgo de que se desprenda la moldura, con el consiguiente peligro para el tráfico.
FACUA.org
España-04/11/2016
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Modelos del Seat Mii con techo panorámico. | Imagen: www.seat.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Seat, modelo Mii, fabricados entre el 2 y el 19 de febrero de 2016, debido a un fallo en la colocación de una pieza del techo panorámico que puede desprenderse y causar un accidente du