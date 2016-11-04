Más noticiasAfecta a unidades fabricadas en febrero de 2016

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Seat Mii por un fallo en el ensamblaje del techo panorámico

El embellecedor frontal puede no haberse pegado de forma segura y existe riesgo de que se desprenda la moldura, con el consiguiente peligro para el tráfico.

FACUA.org
España-04/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Seat, modelo Mii, fabricados entre el 2 y el 19 de febrero de 2016, debido a un fallo en la colocación de una pieza del techo panorámico que puede desprenderse y causar un accidente du

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos