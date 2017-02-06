FACUA alerta de la llamada a revisión de varios vehículos Honda por problemas en sus airbags
El propulsor de nitrato de amonio se puede degradar e inflar la bolsa en exceso, lo que puede llegar a provocar que los fragmentos de metal la atraviesen y dañen a los ocupantes.
FACUA.org
España-06/02/2017
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Honda Motors está contactando con los propietarios de los vehículos afectados por el problema en sus airbags. | Imagen: flickr.com/50523210@N08 (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Honda Accord, Tourer, City, Civic, CR-V, Jazz, Legend, Pilot y Ridgeline fabricados en 2009, así como las motocicletas Honda GL 1800 fabricadas entre el 12/06/2008 y el 03/12/2008 por problem