Nuestras accionesFabricados entre 2008 y 2009

FACUA alerta de la llamada a revisión de varios vehículos Honda por problemas en sus airbags

El propulsor de nitrato de amonio se puede degradar e inflar la bolsa en exceso, lo que puede llegar a provocar que los fragmentos de metal la atraviesen y dañen a los ocupantes.

FACUA.org
España-06/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Honda Accord, Tourer, City, Civic, CR-V, Jazz, Legend, Pilot y Ridgeline fabricados en 2009, así como las motocicletas Honda GL 1800 fabricadas entre el 12/06/2008 y el 03/12/2008 por problem

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