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FACUA alerta de la opacidad de los bancos con la cesión de créditos personales e hipotecarios a terceros

La asociación advierte de que las entidades deciden de forma unilateral en determinados casos vender o ceder préstamos que los usuarios habían firmado con ellas, y casi siempre sin informarles.

FACUA.org
España-16/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la opacidad con la que las entidades bancarias operan con los créditos personales e hipotecarios de sus clientes.

La asociación lleva tiempo detectando que los bancos, casi siempre sin informar al usuario, deciden de forma unilate

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