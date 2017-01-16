FACUA alerta de la opacidad de los bancos con la cesión de créditos personales e hipotecarios a terceros
La asociación advierte de que las entidades deciden de forma unilateral en determinados casos vender o ceder préstamos que los usuarios habían firmado con ellas, y casi siempre sin informarles.
FACUA.org
España-16/01/2017
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La asociación lleva tiempo detectando que los bancos, casi siempre sin informar al usuario, deciden de forma unilate