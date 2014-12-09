FACUA alerta de la orden de retirada del complemento alimenticio Havoc cápsulas por riesgos para la salud
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado la prohibición de comercializar este producto que está relacionado con un caso de hepatitis tóxica grave.
FACUA.org
España-09/12/2014
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