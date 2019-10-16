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FACUA alerta de la posible rotura de dispositivos intrauterinos DIUs fabricados por Eurogine

La Aemps ha informado de que los productos afectados son dispositivos Ancora, Novaplus y Gold T, comercializados desde el año 2004 hasta febrero de 2018.

FACUA.org
España-16/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del posible riesgo de rotura de dispositivos intrauterinos DIUs fabricados por la empresa Eurogine SL, con domicilio social en Castelldefels (Barcelona). Los productos afectados son dispositivos Ancora, Novaplus y Gold T, comercializados desde el a&ntild

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