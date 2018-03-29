FACUA alerta de la retirada de las golosinas Godis Påskkyckling de Ikea por posible contacto con ratones
La compañía sueca retira todos los paquetes de la golosina con fecha preferente entre octubre de 2018 y enero de 2019 y reembolsará el dinero a todos los usuarios que efectúen la devolución.
FACUA.org
España-29/03/2018
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