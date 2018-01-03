FACUA alerta de la retirada de un lote de lentillas 1-Day Acuvue Moist fabricadas por Johnson & Johnson
Las lentes afectadas presentan decoloraciones y contienen en el envase pequeñas partículas que pueden dañar la córnea de los usuarios.
FACUA.org
España-03/01/2018
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