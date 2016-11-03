Nuestras accionesLa empresa sustituirá la pieza defectuosa

FACUA alerta de la revisión de las bicicletas Trek Farley 2014 y 2015 por un fallo en la horquilla

La pieza no está correctamente ensamblada, lo que podría derivar en un accidente.

FACUA.org
España-03/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión que la empresa Trek Bycicle ha hecho de sus bicicletas Farley por un problema en la horquilla, que no está correctamente ensamblada. En concreto, se trata de los modelos Trek Farley 2014, Trek Farley 6 2015 y los Cu

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