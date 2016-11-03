FACUA alerta de la revisión de las bicicletas Trek Farley 2014 y 2015 por un fallo en la horquilla
La pieza no está correctamente ensamblada, lo que podría derivar en un accidente.
FACUA.org
España-03/11/2016
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Imagen de una de las bicicletas Trek afectadas por la llamada a revisión de la empresa. | Imagen: trekbikes.com.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión que la empresa Trek Bycicle ha hecho de sus bicicletas Farley por un problema en la horquilla, que no está correctamente ensamblada. En concreto, se trata de los modelos Trek Farley 2014, Trek Farley 6 2015 y los Cu