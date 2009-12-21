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FACUA alerta de la venta a niños de pistolas de imitación que pueden provocar lesiones

Disparan pequeñas bolas de plástico. Se venden ilegalmente ya que carecen de advertencias de seguridad en castellano.

FACUA.org
España-21/12/2009
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la venta a niños de pistolas de imitación que pueden provocar lesiones ya que disparan pequeñas bolas de plástico de 6 milímetros de diámetro.

FACUA advierte que estos artículos no son juguetes

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