FACUA alerta de la venta a niños de pistolas de imitación que pueden provocar lesiones
Disparan pequeñas bolas de plástico. Se venden ilegalmente ya que carecen de advertencias de seguridad en castellano.
FACUA.org
España-21/12/2009
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