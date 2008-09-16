Nuestras accionesDenuncia 14 modelos

FACUA alerta de la venta de juguetes peligrosos que aumentan su tamaño hasta un 600% al contacto con el agua

Implican riesgo de asfixia y lesiones gastrointestinales si los niños ingieren un pedazo. La asociación ha localizado catorce modelos en España.

FACUA.org
España-16/09/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha detectado la venta de juguetes que multiplican su tamaño al contacto con el agua, lo que implica el riesgo de asfixia o lesiones gastrointestinales si un niño ingiere un pedazo.

Se trata de figuras, que se presentan sueltas o en el inte

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