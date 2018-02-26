FACUA alerta de las llamadas a revisión del modelo RX8 de los coches Mazda por riesgo de accidente de tráfico
La empresa de automóviles ha informado a Consumo de la Comunidad de Madrid de los problemas que presentan los anillos del tanque de combustible y su tubo de suministro, además de la rótula de la suspensión delantera.
FACUA.org
España-26/02/2018
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