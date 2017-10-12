FACUA alerta de un defecto en bicicletas de Decathlon que puede provocar la pérdida del control
La empresa informa en su página web del fallo, que afecta a los tornillos del amortiguador de las bicicletas BTT Rockrider 540S, vendidas en sus tiendas entre mayo y julio de 2017.
FACUA.org
España-12/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del aviso lanzado por Decathlon tras detectar un fallo de seguridad en algunos modelos de bicicleta de la marca Btwin.
La empresa explica que se trata, concretamente, de la BTT Rockrider 540S, con los números de referencia 2168389 (talla M)