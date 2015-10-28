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FACUA alerta de un fraude masivo por parte de los comerciales de las grandes eléctricas

El segundo capítulo del nuevo libro de Rubén Sánchez, 'Timocracia', enumera quince trampas que utilizan los comerciales para modificar los contratos y encarecer aún más las tarifas.

FACUA.org
España-28/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del fraude masivo que están sufriendo cientos de miles de usuarios del sector eléctrico, a los que las grandes compañías modifican sus contratos mediante todo tipo de engaños. Tras visitarles en sus domicilios, los come

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