FACUA alerta de un fraude masivo por parte de los comerciales de las grandes eléctricas
El segundo capítulo del nuevo libro de Rubén Sánchez, 'Timocracia', enumera quince trampas que utilizan los comerciales para modificar los contratos y encarecer aún más las tarifas.
FACUA.org
España-28/10/2015
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