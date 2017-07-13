Nuestras accionesEl fraude ha comenzado en México

FACUA alerta de una nueva estafa viral por WhatsApp con el gancho de las cafeteras de Nespresso

La Guardia Civil avisa en las redes sociales del fraude: los mensajes se acompañan de un enlace que, si se hace 'clic' en él, suscribe a los usuarios a servicios premium de alto coste.

FACUA.org
España-13/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la existencia de un timo que circula a gran velocidad entre los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, y que la Guardia Civil está denunciando a través de sus perfiles en las redes sociales.

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