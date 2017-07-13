FACUA alerta de una nueva estafa viral por WhatsApp con el gancho de las cafeteras de Nespresso
La Guardia Civil avisa en las redes sociales del fraude: los mensajes se acompañan de un enlace que, si se hace 'clic' en él, suscribe a los usuarios a servicios premium de alto coste.
FACUA.org
España-13/07/2017
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