FACUA alerta de unos guantes de Decathlon que pueden provocar reacciones alérgicas por exceso de cromo 6
Se trata de los guantes Pro'Leather Marrón y las unidades afectadas se encuentran entre las vendidas de junio de 2017 a julio de 2019.
FACUA.org
España-08/08/2019
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Imagen: Decathlon.
FACUA-Consumidores en Acción alerta del aviso lanzado por Decathlon tras detectar una concentración de cromo 6 demasiada elevada en los guantes Pro’Leather Marrón que puede llegar a provocar reacciones alérgias a quienes los usen.
La empresa explica que la