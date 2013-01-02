Nuestras accionesLas tiendas pueden decidir libremente su duración

FACUA alerta del descontrol que provocará la desregulación de las rebajas

Comunidades como Andalucía y Cataluña han manifestado ya su oposición al real decreto ley por considerar que vulneran sus competencias autonómicas.

FACUA.org
España-02/01/2013
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del descontrol que provocará la desregulación de las rebajas aprobada en julio por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que permite que sean las tiendas las que decidan libremente su duración o que ésta incluso sea

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