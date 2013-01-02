FACUA alerta del descontrol que provocará la desregulación de las rebajas
Comunidades como Andalucía y Cataluña han manifestado ya su oposición al real decreto ley por considerar que vulneran sus competencias autonómicas.
FACUA.org
España-02/01/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La modificación de la normativa de rebajas representa una perversión con la que se permiten casi todas las irregularidades con las que muchos comercios abusaban de los consumidores. | Foto: nordic-design.net
FACUA-Consumidores en Acción alerta del descontrol que provocará la desregulación de las rebajas aprobada en julio por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que permite que sean las tiendas las que decidan libremente su duración o que ésta incluso sea