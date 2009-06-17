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FACUA alerta que cientos de miles de usuarios serán traspasados a compañías eléctricas que no aplicarán la tarifa fijada por el Gobierno

Industria debe aclarar si ha decidido que los usuarios sufran de forma arbitraria una desigualdad en el trato o si el sector eléctrico está realizando una interpretación interesada de la normativa por resquicios en su redacción.

FACUA.org
España-17/06/2009
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que cientos de miles de usuarios serán traspasados a comercializadoras eléctricas que no aplicarán la tarifa fijada por el Gobierno, sino precios fijados libremente por las mismas.

El proceso liberalizador del sector implica

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