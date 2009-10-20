FACUA alerta sobre irregularidades ante la finalización del Plan 2000E
Recibe numerosas reclamaciones de compradores de automóviles cuyos concesionarios les niegan los descuentos después de haber firmado contratos en los que se comprometían a gestionarles estas ayudas.
FACUA.org
España-20/10/2009
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FACUA-Consumidores en Acción está recibiendo numerosas reclamaciones de compradores de automóviles cuyos concesionarios están negándoles los descuentos del Plan 2000E después de haber firmado contratos en los que les garantizaban estas ayudas.
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