FACUA alerta sobre máscaras, pelucas y disfraces que incumplen los requisitos de seguridad
Reclama autoridades de protección de los consumidores más controles y sanciones sobre empresas que importan y comercializan productos peligrosos.
FACUA.org
España-31/10/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ante la celebración de fiestas de Halloween, FACUA-Consumidores en Acción alerta sobre los riesgos de máscaras, pelucas, barbas y disfraces que no cumplen los debidos requisitos de seguridad.
Se trata de artículos que no cumplen la legislación comunitari