Nuestras accionesAnte la celebración de fiestas de Halloween

FACUA alerta sobre máscaras, pelucas y disfraces que incumplen los requisitos de seguridad

Reclama autoridades de protección de los consumidores más controles y sanciones sobre empresas que importan y comercializan productos peligrosos.

FACUA.org
España-31/10/2012
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Ante la celebración de fiestas de Halloween, FACUA-Consumidores en Acción alerta sobre los riesgos de máscaras, pelucas, barbas y disfraces que no cumplen los debidos requisitos de seguridad.

Se trata de artículos que no cumplen la legislación comunitari

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