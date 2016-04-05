Nuestras accionesNombrado un nuevo secretario general

FACUA Almería celebra su Asamblea General de Socios

Aprueba las cuentas anuales y el programa de actividades del ejercicio 2015, junto con el presupuesto y las actividades a desarrollar en 2016.

FACUA.org
Almería-05/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Almería ha celebrado el pasado 31 de marzo su Asamblea General de Socios, donde estos han aprobado las cuentas anuales y el programa de actividades desarrolladas durante el ejercicio 2015, junto con el presupuesto y las actividades a realizar durante el presente 2016.

Igualmen

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos