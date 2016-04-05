FACUA Almería celebra su Asamblea General de Socios
Aprueba las cuentas anuales y el programa de actividades del ejercicio 2015, junto con el presupuesto y las actividades a desarrollar en 2016.
FACUA.org
Almería-05/04/2016
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FACUA Almería ha celebrado el pasado 31 de marzo su Asamblea General de Socios, donde estos han aprobado las cuentas anuales y el programa de actividades desarrolladas durante el ejercicio 2015, junto con el presupuesto y las actividades a realizar durante el presente 2016.
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