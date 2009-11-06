FACUA Andalucía alerta sobre el cierre de la Escuela Andaluza de Cinematografía
La organización recomienda a los alumnos afectados no firmar ningún documento sin leer su contenido íntegro.
FACUA.org
Andalucía-06/11/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha recibido en las últimas semanas numerosas reclamaciones referentes al cierre de la Escuela Andaluza de Cinematografía.
Los alumnos de esta academia se han visto afectados al haber entregado la