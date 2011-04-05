FACUA Andalucía aplaude el compromiso de PSOE, UPyD, PA e IU por una gestión pública del agua
Se han comprometido a gestionar el agua bajo los criterios de sostenibilidad social, económica y medioambiental, y se oponen a la privatización del sistema de agua de Sevilla.
FACUA.org
Sevilla-05/04/2011
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FACUA Andalucía valora positivamente que PSOE, UPyD, PA e IU de Sevilla hayan mostrado su compromiso por una gestión del agua pública, sostenible y participativa. Las cuatro fuerzas políticas han firmado la ‘Carta de compromiso para proteger