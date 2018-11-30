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FACUA Andalucía apoya a los trabajadores de Canal Sur en su defensa de la calidad y la independencia

La federación considera imprescindible la existencia de una radio y televisión andaluzas como forma de garantizar el derecho a la información de todos los ciudadanos de la comunidad autónoma.

FACUA.org
Andalucía-30/11/2018
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FACUA Andalucía apoya las reivindicaciones de los trabajadores de Canal Sur en defensa de una radio y televisión públicas de calidad, en clave andaluza, que garanticen el derecho a la información de todos los ciudadanos de la comunidad autónoma.

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