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FACUA Andalucía apoya la candidatura de Córdoba a Capital Europea de la Cultura

El próximo 28 de junio se dará a conocer qué ciudad española compartirá el título junto a la ciudad polaca de Wroclaw en 2016.

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Andalucía-22/06/2011
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FACUA Andalucía ha sumado su adhesión a la candidatura de Córdoba para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2016. De esta forma, la Federación muestra su apoyo a la capital cordobesa para la consecución de este título.

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