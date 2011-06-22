FACUA Andalucía apoya la candidatura de Córdoba a Capital Europea de la Cultura
El próximo 28 de junio se dará a conocer qué ciudad española compartirá el título junto a la ciudad polaca de Wroclaw en 2016.
FACUA.org
Andalucía-22/06/2011
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FACUA Andalucía ha sumado su adhesión a la candidatura de Córdoba para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2016. De esta forma, la Federación muestra su apoyo a la capital cordobesa para la consecución de este título.
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