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FACUA Andalucía apoya las movilizaciones del 6 y 7 de octubre en defensa de los derechos sociales

Las veintidós entidades firmantes del manifiesto 'Compromiso social para el progreso' respaldan las convocatorias realizadas por las organizaciones sindicales en coincidencia con la Jornada Mundial del Trabajo Decente.

FACUA.org
Andalucía-06/10/2011
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FACUA Andalucía apoya las manifestaciones convocadas por las federaciones andaluzas de CCOO y UGT para los próximos 6 y 7 de octubre en defensa de los derechos sociales, laborales y del empleo decente.

Este respaldo nace de la decisión tomada por las veintidós o

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