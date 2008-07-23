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FACUA Andalucía celebra la Reunión de Presidentes de sus asociaciones provinciales

Se trata de un instrumento para contribuir al crecimiento y mejora de las asociaciones en todos los ámbitos de su actividad.

FACUA.org
Andalucía-23/07/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha celebrado hoy en Sevilla la Reunión de Presidentes de sus asociaciones provinciales. El acto ha sido coordinado por el presidente de FACUA Andalucía, Francisco Sánchez Legrán.

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