Nuestras accionesEste año hay 18 nominados

FACUA Andalucía celebra la XV edición de sus Premios 15 de marzo, con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

Las distinciones negativas recaerán este año sobre el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Radio Taxi Córdoba y la promotora sevillana Jardines de Gerena.

FACUA.org
Andalucía-11/03/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA celebrará este jueves en Sevilla la XV edición de sus Premios 15 de marzo, con los que cada año distingue a las empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, positivas o n

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