FACUA Andalucía celebra su V Congreso
Más de setenta delegados de sus ocho asociaciones provinciales elegirán a la nueva Junta Directiva de la Federación y aprobarán su programa estratégico para los próximos tres años.
FACUA.org
Andalucía-23/03/2006
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