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FACUA Andalucía celebra su V Congreso

Más de setenta delegados de sus ocho asociaciones provinciales elegirán a la nueva Junta Directiva de la Federación y aprobarán su programa estratégico para los próximos tres años.

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Andalucía-23/03/2006
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA celebrará los días 24 y 25 de marzo en Sevilla su V Congreso. Más de setenta delegados de las ocho provincias andaluzas elegirán a la nueva Junta Directiva de FACUA Andalucía y aprob

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