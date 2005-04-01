FACUA Andalucía celebra su XIX Asamblea General
Cuarenta delegados de sus asociaciones en las ocho provincias andaluzas evaluarán el balance de las acciones desarrolladas durante el último año y aprobarán el programa para 2005.
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Andalucía-01/04/2005
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA celebrará mañana sábado 2 de abril en Sevilla su XIX Asamblea General.
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