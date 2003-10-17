FACUA Andalucía compara las tarifas de los autobuses urbanos de las ocho capitales de la comunidad
Sevilla es la ciudad con el billete univiaje más caro y el bonobús más económico. Córdoba tiene el bonobús más caro, mientras que Jaén cuenta con el univiaje más barato.
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Andalucía-17/10/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas del transporte urbano en las ocho capitales de la comunidad autónoma y su evolución en los últimos cuatro años.
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