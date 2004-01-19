FACUA Andalucía concluye una campaña de inspección sobre el sector de las tintorerías
La Federación detecta un importante nivel de cumplimiento del reglamento que regula estos establecimientos pero demanda a la Dirección General de Consumo que imponga sanciones a los infractores.
FACUA.org
Andalucía-19/01/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA ha desarrollado una campaña de inspección sobre el sector de las tintorerías que ha abarcado 100 establecimientos de las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla. FAC