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FACUA Andalucía concluye una campaña de inspección sobre el sector de las tintorerías

La Federación detecta un importante nivel de cumplimiento del reglamento que regula estos establecimientos pero demanda a la Dirección General de Consumo que imponga sanciones a los infractores.

FACUA.org
Andalucía-19/01/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA ha desarrollado una campaña de inspección sobre el sector de las tintorerías que ha abarcado 100 establecimientos de las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla. FAC

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