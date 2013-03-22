FACUA Andalucía confía en que la Junta multará a los bancos por las cláusulas suelo
En un comunicado, la secretaria general de Consumo argumenta que "deberían considerarse nulas". Las comunidades autónomas tienen competencias para declararlas abusivas y aplicar sanciones.
FACUA.org
Andalucía-22/03/2013
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FACUA Andalucía confía en que la Junta multará a los bancos por las cláusulas suelo de las hipotecas una vez que la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, ha anunciado este viernes a través de un