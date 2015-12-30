FACUA Andalucía dedica al fraude de Volkswagen el nuevo número de su revista 'Consumerismo'
También incluye reportajes sobre la acción judicial de FACUA por las tarifas de Movistar Fusión, la subida de la luz y el butano en la última legislatura y el inicio del juicio penal de Afinsa, entre otros.
FACUA.org
Andalucía-30/12/2015
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FACUA Andalucía analiza el fraude de Volkswagen en el último número de su revista Consumerismo. En él también incluye reportajes sobre la acción judicial de FACUA contra Telefónica de España por la subida de tarifas de Movis